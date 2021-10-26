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В Севастополе готовность первого этапа капремонта противотуберкулезного диспансера – 50%

В Севастополе готовность первого этапа капремонта противотуберкулезного диспансера – 50%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:37 26.10.2021

В Севастополе продолжается капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера на Фиолентовском шоссе. Ход работ на объекте проконтролировал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

В Севастополе готовность первого этапа капремонта противотуберкулезного диспансера – 50%

Проектом предусматривается капитальный ремонт существующего здания стационара, которое предназначено для диагностики, лечения и ухода за пациентами в стационарном и амбулаторно-поликлиническом режимах. Будут использованы современные отделочные материалы, заменены все инженерные сети здания. Также предусмотрено устройство утеплённого вентилируемого фасада из искусственного фасадного камня.

Сам проект разделен на две части – по этапам финансирования. На первом этапе будет обустроена первая часть фасада, заменены инженерные системы и проведены внутриотделочные работы на шестом этаже – там расположена лаборатория. На сегодня строительная готовность объекта – чуть больше 50%. Заметил небольшое отставание от сроков, надеюсь, подрядчик услышал мои замечания, — отметил Илларион Гапицонов.

В Севастополе готовность первого этапа капремонта противотуберкулезного диспансера – 50%

На втором этапе работ будет обустроена вторая часть фасада и завершены внутриотделочные работы на пяти этажах, а также проведено благоустройство территории.

По словам главного врача противотуберкулезного диспансера Андрея Вербицкого, на время ремонтных работ работа в учреждении не была приостановлена.

Работа больницы продолжается, так как стационарное отделение пока не задействовано. Когда в палатах происходит замена коммуникаций, пациенты переводятся в другую палату. Стараемся совмещать удобные условия для пациентов и продвижение капитального ремонта, — отметил Андрей Вербицкий.

В Севастополе готовность первого этапа капремонта противотуберкулезного диспансера – 50%

Работы на объекте выполняет подрядная организация ООО «Таврида-проект». Цена контракта – 171,4 млн рублей. Срок окончания работ первого этапа – конец 2021 года.

По всем медицинским и образовательным учреждениям мы берем за практику проектирование и реконструкцию внутриплощадочных сетей, потому что они такие же ветхие, как и здания, а также благоустройство территории. То есть применяем комплексный подход, чтобы учреждения эксплуатировались много лет, — добавил Илларион Гапицонов. 

В Севастополе готовность первого этапа капремонта противотуберкулезного диспансера – 50%

Напомним, противотуберкулезный диспансер был построен в 70-х годах 20 века. С момента строительства ремонт выполнялся локально в некоторых отделениях и помещениях. В 2013 году был выполнен ремонт кровли. Комплексный ремонт в учреждении не проводился.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе готовность первого этапа капремонта противотуберкулезного диспансера – 50%

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