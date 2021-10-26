В Севастополе готовность первого этапа капремонта противотуберкулезного диспансера – 50%

В Севастополе продолжается капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера на Фиолентовском шоссе. Ход работ на объекте проконтролировал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Проектом предусматривается капитальный ремонт существующего здания стационара, которое предназначено для диагностики, лечения и ухода за пациентами в стационарном и амбулаторно-поликлиническом режимах. Будут использованы современные отделочные материалы, заменены все инженерные сети здания. Также предусмотрено устройство утеплённого вентилируемого фасада из искусственного фасадного камня.

Сам проект разделен на две части – по этапам финансирования. На первом этапе будет обустроена первая часть фасада, заменены инженерные системы и проведены внутриотделочные работы на шестом этаже – там расположена лаборатория. На сегодня строительная готовность объекта – чуть больше 50%. Заметил небольшое отставание от сроков, надеюсь, подрядчик услышал мои замечания, — отметил Илларион Гапицонов.

На втором этапе работ будет обустроена вторая часть фасада и завершены внутриотделочные работы на пяти этажах, а также проведено благоустройство территории.

По словам главного врача противотуберкулезного диспансера Андрея Вербицкого, на время ремонтных работ работа в учреждении не была приостановлена.

Работа больницы продолжается, так как стационарное отделение пока не задействовано. Когда в палатах происходит замена коммуникаций, пациенты переводятся в другую палату. Стараемся совмещать удобные условия для пациентов и продвижение капитального ремонта, — отметил Андрей Вербицкий.

Работы на объекте выполняет подрядная организация ООО «Таврида-проект». Цена контракта – 171,4 млн рублей. Срок окончания работ первого этапа – конец 2021 года.

По всем медицинским и образовательным учреждениям мы берем за практику проектирование и реконструкцию внутриплощадочных сетей, потому что они такие же ветхие, как и здания, а также благоустройство территории. То есть применяем комплексный подход, чтобы учреждения эксплуатировались много лет, — добавил Илларион Гапицонов.

Напомним, противотуберкулезный диспансер был построен в 70-х годах 20 века. С момента строительства ремонт выполнялся локально в некоторых отделениях и помещениях. В 2013 году был выполнен ремонт кровли. Комплексный ремонт в учреждении не проводился.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.