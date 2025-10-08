В Севастополе готовят к запуску функцию оплаты проезда «улыбкой»

Оплата «улыбкой» в Севастополе будет доступна только при проезде на морском пассажирском транспорте — катерах и паромах. Город станет первым городом на юге страны, где в общественном транспорте будет доступна такая функция. Это станет возможным благодаря сотрудничеству Сбера с компаниями «Удобный маршрут» и ЕГКС.

Платить за проезд «улыбкой» можно будет с 25 октября. Сначала биотерминалы будут установлены на турникетах в местах посадки пассажиров на катера Графской пристани. Затем биотерминалами оснастят и входные группы в Артбухте и на площади Захарова. Терминалы будут интегрированы в существующую систему, что позволит ускорить процесс оплаты проезда.

Разработчики отмечают, эта технология с высокой степенью безопасности — биометрические данные нельзя потерять или передать, а система распознает попытки мошенничества, исключая возможность оплаты с использованием фотографий или видеозаписей.

Пока функция оплаты за проезд биометрическими данными будет доступна только на морском пассажирском транспорте. Тестовый период продлится до конца 2025 года, после чего будет рассматриваться возможность о внедрении системы и на другие виды общественного транспорта.

Льготные категории граждан, имеющие социальную карту Сбера, пока смогут проходить через турникеты только приложив карту. Но работа уже ведется и в скором времени льготник сможет пройти на катер просто «улыбнувшись».

Статистика: всего за 9 месяцев морским транспортом Севастополя перевезено 3 670 716 человек. Из них 2 025 542 по банковским картам, 324 280 по транспортным картам, 1 076 602 с помощью льготных карт, 163 566 по месячным проездным билетам и 80 726 за наличный расчет.

Справочно: «Оплата улыбкой» — сервис Сбербанка, который позволяет своим клиентам оплачивать покупки на кассах в магазинах с помощью биометрии. Для оплаты нужно посмотреть в камеру, которая распознаёт изображение лица и сопоставляет его с уникальным номером, привязанным к биометрическим данным. Этот номер также привязан к счету карты. Если данные совпадают, оплата проходит.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя