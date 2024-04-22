Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе ищут спасателей и уборщиков для четырех городских пляжей
актуально в республике
В Севастополе ищут спасателей и уборщиков для четырех городских пляжей
фото: ГБУ «Парки и скверы»

В Севастополе ищут спасателей и уборщиков для четырех городских пляжей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:25 22.04.2024

ГБУ «Парки и скверы», сообщает «Севастопольская газета», объявили два тендера на оказание услуг спасателей и уборщиков территории пляжей «Парк Победы», «Солнечный», «Андреевка» и «Ушакова балка».

Услуги 16 спасателей, которые с 1 июня по 15 сентября ежедневно с 8.00 до 20.00 будут спасать утопающих, оповещать отдыхающих, сохранять госимущество от вандалов и хулиганов, докладывать о происшествиях в правоохранительные органы оценили в девять миллионов рублей. Контракт на поддержание чистоты этих пляжей пляжей стоит 5,7 млн рублей. За эти деньги три с половиной месяца подрядчик должен собирать мусор, очищать урны, рыхлить песок-гальку машинным способом, подметать дорожки и полоть траву.

Узнайте больше:  Ещё один депутат Севастопольского Законодательного собрания ушёл в зону СВО

Победителей аукциона определят в конце апреля. Оператор всех этих пляжей — ГБУ «Парки и скверы».

До начала купального сезона остается чуть больше месяца, и если организацией работы спасателей и уборщиков на городских пляжах оператор озадачился, то вот с благоустройством дела обстоят печально. После злополучного ноябрьского шторма инфраструктура пляжей фактически разрушена.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: пляжи Крыма

Комментарии для сайта Cackle
пляжи Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.