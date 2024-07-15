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В Севастополе изменили график курсов по оказанию первой помощи
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе изменили график курсов по оказанию первой помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:49 15.07.2024

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили изменение графика курсов по оказанию первой помощи.

Есть предложение оптимизировать график, оставить доступность и возможность бесплатного прохождения курсов, но сделать в востребованном объёме пока. В наиболее востребованных Ленинском, Гагаринском, Нахимовском и Балаклавском районах оставляем одно занятие в субботу и два дня на рабочей неделе. В сёлах оставляем только рабочие дни. Мне кажется этот вариант оптимальным, тоже посмотрел, какая была запись: если в городских школах записываются по 15-20 человек, то в сельских на выходных вообще никого не было или один-два человека. Так что давайте оптимизируем ресурсы наших волонтёров и медиков, которых привлекаем. После активного так называемого пляжного сезона, возможно, будет всплеск желающих, и тогда увеличим количество занятий. Прошу опубликовать информацию дополнительно обо всех изменениях, чтобы люди исходили уже из этого нового графика, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Новый график для жителей Ленинского, Гагаринского, Нахимовского и Балаклавского районов:

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— понедельник, среда – 19:00;

— суббота – 12:00.

Расписание для жителей города Инкерман, Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Орлиновского, Терновского муниципальных округов:

— понедельник, среда – 19:00.

У нас с 6 по 14 июля проведено обучение уже для 2 002 человек, также на базе 17 образовательных учреждений. Новым графиком мы перекрываем полностью весь поток, в который люди записались, и даже оставляем перспективу. Группы также формируются по 30 человек. Весь процесс обучения отлажен», — уточнил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Напомним, записаться на курсы первой помощи можно:

— через портал «Госуслуги» по ссылке: https://gosuslugi92.ru/#/createorderform/firstaid;

— по телефонам 122 и +7 (8692) 41-70-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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