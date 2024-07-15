В Севастополе изменили график курсов по оказанию первой помощи

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили изменение графика курсов по оказанию первой помощи.

Есть предложение оптимизировать график, оставить доступность и возможность бесплатного прохождения курсов, но сделать в востребованном объёме пока. В наиболее востребованных Ленинском, Гагаринском, Нахимовском и Балаклавском районах оставляем одно занятие в субботу и два дня на рабочей неделе. В сёлах оставляем только рабочие дни. Мне кажется этот вариант оптимальным, тоже посмотрел, какая была запись: если в городских школах записываются по 15-20 человек, то в сельских на выходных вообще никого не было или один-два человека. Так что давайте оптимизируем ресурсы наших волонтёров и медиков, которых привлекаем. После активного так называемого пляжного сезона, возможно, будет всплеск желающих, и тогда увеличим количество занятий. Прошу опубликовать информацию дополнительно обо всех изменениях, чтобы люди исходили уже из этого нового графика, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Новый график для жителей Ленинского, Гагаринского, Нахимовского и Балаклавского районов:

— понедельник, среда – 19:00;

— суббота – 12:00.

Расписание для жителей города Инкерман, Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Орлиновского, Терновского муниципальных округов:

— понедельник, среда – 19:00.

У нас с 6 по 14 июля проведено обучение уже для 2 002 человек, также на базе 17 образовательных учреждений. Новым графиком мы перекрываем полностью весь поток, в который люди записались, и даже оставляем перспективу. Группы также формируются по 30 человек. Весь процесс обучения отлажен», — уточнил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Напомним, записаться на курсы первой помощи можно:

— через портал «Госуслуги» по ссылке: https://gosuslugi92.ru/#/createorderform/firstaid;