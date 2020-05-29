В Севастополе к купальному сезону готовят пляжи

В Севастополе к купальному сезону готовят все 34 городских пляжа. В частности, речь идёт о пляжах «Солдатский» и «Хрустальный».

Всем операторам пляжей поставлена задача подготовить пляжи к 15 июня. В зависимости от эпидемиологической обстановки, Правительством Севастополя будет определена дата начала купального сезона, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Глава ведомства рассказал, что в рамках заключенных договоров операторы пляжей обязуются выполнить благоустройство пляжа, обустройство туалетов, раздевалок, обеспечения доступности для маломобильных групп населения, навигации, выполнить мероприятия по обеспечению безопасности — это спасательные и медицинские посты, охрана общественного порядка, также обеспечить пляжи необходимыми ресурсами: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, зоны Wi-Fi, круглогодичное содержание пляжа в надлежащем санитарном состоянии. Перед купальным сезоном в обязательном порядке операторы пляжей должны обеспечить лабораторные исследования морской воды и получения санитарно — эпидемиологического заключения, обследование морского дна водолазами, подготовить спасателей и медицинский персонал.

Евгений Горлов также отметил необходимость развития инфраструктуры пляжей в рамках установленных в городе архетипов, соответствующего согласованного порядка Главным управлением потребительского рынка и лицензирования, а также в рамках выполнения необходимых требований Роспотребнадзора.

В случае размещения на пляжных территориях объектов, не соответствующих установленному в городе архетипу и утвержденному порядку размещения, они будут демонтированы. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения операторами пляжей договорных обязательств, с ними будут расторгнуты договорные отношения и пляж будет передан на содержание государственному учреждению.

Напомним, в прошлом году с четырьмя операторами были расторгнуты договорные отношения, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя