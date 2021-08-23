В Севастополе констатируют: темпы распространения коронавирусной инфекции замедляются

В Севастополе замедляются темпы распространения коронавирусной инфекции, а также снижается уровень госпитализации больных с COVID-19. Об этом рассказал вице-губернатор Александр Кулагин.

Темпы прироста заболеваемости замедлились: суточный темп прироста составил 0,88, а еще неделей ранее показатель составлял 0,96. Средненедельный темп прироста также снизился с 0,97 до 0,92. Значительно уменьшился коэффициент распространения – 0,98 против показателя прошлой недели в 1,2, — отметил Александр Кулагин.

На сегодняшний день свободный коечный фонд составляет 20% — это 192 койки из 971 развернутой. Уровень госпитализации за прошедшую неделю снизился на 7%, а на 9% уменьшилось количество пациентов на амбулаторном лечении.

В городе продолжается активная кампания по вакцинации от коронавируса. По словам директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова, в Севастополе сделали прививку от коронавируса 128 075 человек. Второй этап вакцинации прошли 115 697 жителей региона.

Также продолжается вакцинация педагогических коллективов, бригады выезжают по графику. Провакцинировано порядка 60% сотрудников образовательных учреждений. На остатке в городе 30 тысяч доз вакцины. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано, — подчеркнул глава Департамента.

Напомним, пункты вакцинации работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Развернуты также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».