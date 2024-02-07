В Севастополе ликвидируют несанкционированную свалку в Трензиной балке

В Севастополе коммунальщики приступили к четвертому этапу ликвидации несанкционированной свалки в Трензиной балке. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Евгений Горлов.

Завершаются работы по снятию загрязненных грунтов (V класса опасности) и производится их вывоз. Далее, подрядчик приступит к ручной сепарации грунта от твердых коммунальных отходов и гидрообеспыливанию дорог.

Технический этап работ будет окончательно завершен после проведения производственного и экологического контроля, после чего мы приступим к биологическому этапу. Этот этап рекультивации заключается в подготовке участка для дальнейшего использования в рекреационных целях, — рассказал Евгений Горлов.