В Севастополе ликвидируют несанкционированную свалку в Трензиной балке

В Севастополе коммунальщики приступили к четвертому этапу ликвидации несанкционированной свалки в Трензиной балке. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Евгений Горлов.
Завершаются работы по снятию загрязненных грунтов (V класса опасности) и производится их вывоз. Далее, подрядчик приступит к ручной сепарации грунта от твердых коммунальных отходов и гидрообеспыливанию дорог.
Технический этап работ будет окончательно завершен после проведения производственного и экологического контроля, после чего мы приступим к биологическому этапу. Этот этап рекультивации заключается в подготовке участка для дальнейшего использования в рекреационных целях, — рассказал Евгений Горлов.
В дальнейшем здесь запланировано озеленение рекультивируемой территории. На месте свалки высадят травы-сидераты, которые позволят восполнить запас микроэлементов, обеспечить высокую плодородность почвы, защитить побеги основных культур от вредителей, а также разрыхлить землю и избавить ее от вредных микроорганизмов.
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