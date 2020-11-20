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В Севастополе мать оставила ребёнка в номере турбазы - вмешалась Росгвардия

В Севастополе мать оставила ребёнка в номере турбазы — вмешалась Росгвардия

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:00 20.11.2020

Сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю, передали инспектору по делам несовершеннолетних 7-летнего ребёнка, оставленного в запертом гостевом номере турбазы собственной матерью.

Поздним вечером, работник турбазы услышал, как ребёнок стучит в запертую дверь одного из номеров и зовёт маму. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям и впоследствии в присутствии прибывших сотрудников Росгвардии открыл дверь номера. В тёмной комнате находился заплаканный 7-летний мальчик. Росгвардейцы постарались успокоить ребёнка и, расспросив его, выяснили, что мать, заперев дверь, ушла на прогулку с друзьями, а его оставила в полном одиночестве. Со слов мальчика, мать делает так регулярно, а назад возвращается в нетрезвом состоянии, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

По данному факту проводится проверка.

В Севастополе мать оставила ребёнка в номере турбазы - вмешалась Росгвардия

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