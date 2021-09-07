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В Севастополе мужчина пытался расплатиться в строймаркете фальшивыми деньгами

В Севастополе мужчина пытался расплатиться в строймаркете фальшивыми деньгами

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:01 07.09.2021

В Севастополе патрульный экипаж вневедомственной охраны передал полицейским гражданина, который пытался расплатиться в строительном супермаркете фальшивой денежной купюрой.

Правоохранители, прибывшие на место инцидента, со слов администратора магазина установили, что один из покупателей решил расплатиться за товар денежной купюрой номиналом пять тысяч, имевшей признаками подделки. Сотрудники Росгвардии задержали 46-летнего жителя одного из сел симферопольского района. Как пояснил мужчина, работающий на стройке, данную купюру он получил от работодателя на приобретение электрооборудования, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам следственно — оперативной группе районного отдела полиции. По данному факту проводится проверка.

фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г.Севастополь)

В Севастополе мужчина пытался расплатиться в строймаркете фальшивыми деньгами

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