В Севастополе мужчина устроил дебош в троллейбусе. Не хотел платить

В Севастополе нетрезвый пассажир троллейбуса, нарушавший общественный порядок, был задержан в результате использования водителем установленной в транспортном средстве «тревожной» кнопки.

В ночное время суток на пульт централизованного наблюдения Росгвардии поступил сигнал «тревога» из троллейбуса, который двигался по маршруту 10. Получив координаты местонахождения троллейбуса, на место вызова незамедлительно была направлена группа задержания Управления вневедомственной охраны Росгвардии. По прибытию к текущему местоположению транспортного средства росгвардейцы установили, что один из пассажиров отказался платить за проезд и нецензурно выражался в адрес кондуктора и водителя. На замечания дебошир не реагировал. Неравнодушные пассажиры помогли кондуктору вывезти его из салона, но мужчина продолжал хулиганить. Он встал на проезжей части перед троллейбусом, перегородив ему путь и мешая дальнейшему движению по маршруту. Водитель был вынужден нажать тревожную кнопку для вызова правоохранителей. Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1973 года рождения и для дальнейшего разбирательства передали его в районный отдел полиции, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).