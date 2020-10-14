В Севастополе на госзакупках «погорел» директор ГБУ «Горсвет»

В Севастополе, по результатам прокурорской проверки директор ГБУ «Горсвет» привлечен к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.

Прокуратура Нахимовского района проверила соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции в государственном бюджетном учреждении «Горсвет». Установлено, что директор учреждения не принял меры для урегулирования конфликта интересов при проведении государственных закупок. Так, с 2018 по 2020 годы руководитель ГБУ «Горсвет» заключил 20 государственных контрактов на поставку электротехнического оборудования, оказание услуг по монтажу и ремонту электротехнического оборудования. При этом, в нарушение требований антикоррупционного законодательства, он не уведомил комиссию по урегулированию конфликта интересов о том, что контракты заключаются им с аффилированными юридическими и физическими лицами, — сообщили в прокуратуре города.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой Нахимовского района Севастополя исполняющему обязанности директора департамента городского хозяйства внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководитель ГБУ «Горсвет» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. В настоящее время он уволен с должности директора.