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В Севастополе на территории частных домовладений находят боеприпасы времен войны

В Севастополе на территории частных домовладений находят боеприпасы времен войны

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 21:07 08.10.2021

Специалисты инженерно-технической группы севастопольского ОМОН «Беркут» Росгвардии выполнили обследование нескольких взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны, которые были обнаружены во время земляных работ в разных районах города.

При обустройстве придомовой территории в поселке Штурмовое строители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» идентифицировали две 60- миллиметровые минометные мины и запалы от гранат Ф-1. В селе Поворотное специалисты Росгвардии обследовали еще несколько подозрительных находок, сделанных строителями при строительстве дома. Ими оказались реактивные гранаты «Панцерфауст», граната Ф-1 и мешок патронов, — отмечают в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г.Севастополь).

Соблюдая меры безопасности, росгвардейцы организовали охрану и временное оцепление места обнаружения боеприпасов, а позже передали их специалистам севастопольского управления МЧС для последующей утилизации.

В Севастополе на территории частных домовладений находят боеприпасы времен войны

В Севастополе на территории частных домовладений находят боеприпасы времен войны

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