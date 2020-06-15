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В Севастополе на выходных проверили работающие заведения общепита
Фото: pxhere.com

В Севастополе на выходных проверили работающие заведения общепита

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:34 15.06.2020

Нарушения есть – пока обошлось предупреждениями.

Работа летних площадок предприятий общественного питания должна вестись при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Такое мнение высказал и.о. директора Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

В ходе контрольных мероприятий был выявлен ряд нарушений. За субботу и воскресенье составлено 17 актов. Это предупреждения. Если будут повторные нарушения – совместно с Роспотребнадзором будем останавливать деятельность заведений. Из явных нарушений – это несоблюдение персоналом масочного режима и отсутствие средств защиты. И часть заведений попыталась открыть залы непосредственно внутри заведений, – сообщил Краснокутский.

По его словам, праздничные дни в Севастополе прошли спокойно.

Все вопросы общественной безопасности соблюдались. Также, общественный порядок в Севастополе контролировался силами народной дружины. Правонарушений не выявлено, – доложил чиновник.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Владимиру Базарову проверить после праздников все парки и скверы… и, «если что-то поломано – всё привести в порядок».

В Севастополе на выходных проверили работающие заведения общепита

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