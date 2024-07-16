В Севастополе наряд Росгвардии задержал магазинного вора. По горячим следам

Сотрудники Росгвардии задержали в Севастополе злоумышленника, подозреваемого в краже денег из кассы магазина.

Днем, на пульт централизованного наблюдения Управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из зоомагазина, находящегося в Нахимовском районе Севастополя. К патрульным Росгвардии, прибывшим на место инцидента, обратилась продавец. Женщина сообщила, правоохранителям, что несколько минут назад, в торговый зал магазина вошел неизвестный. Воспользовавшись моментом, когда продавец отвлеклась, мужчина полез через торговый прилавок и тайно похитил из кассового аппарата сумму в размере 600 рублей. Увидев факт преступления, продавец нажала тревожную кнопку вызова Росгвардии и самолично попыталась остановить злоумышленника. Началась потасовка, в ходе которой, женщине удалось забрать у своего обидчика похищенные денежные средства. Правонарушителю с места происшествия удалось скрыться, — озвучили детали инцидента в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

В ходе отработки прилегающей территории, по приметам, которые сообщила продавец, подозреваемый был задержан по горячим следам сотрудниками Росгвардии. Сам злоумышленник, по внешним признакам находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заявлял, что он не виновен и недоумевал, за что его задержали, так как похищенные им денежные средства продавец у него отобрала. Задержанным оказался 40-летний гость города-героя, который приехал на заработки.

Ранее мужчина не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали подозреваемого полицейским.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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