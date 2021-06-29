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В Севастополе нашли очередные "сюрпризы" Великой Отечественной войны

В Севастополе нашли очередные «сюрпризы» Великой Отечественной войны

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:22 29.06.2021

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» Росгвардии (г. Севастополь), выполнили обследование нескольких взрывоопасных предметов периода войны, найденных в поле, в лесной местности и вблизи приусадебных участков в Нахимовском районе города-героя.

При проведении земляных работ в окрестностях одного из сел Нахимовского района местные жители обратили внимание на подозрительный предмет, похожий на боеприпас времен войны. Проведя обследование, взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что рабочие обнаружили 150-мм артиллерийский снаряд.

В тот же день сотрудникам инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» поступил вызов из микрорайона Микензиевы Горы, где в лесном массиве были найдены старые боеприпасы. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что это 120-мм миномётная мина и 305-мм артиллерийский снаряд периода войны.

Росгвардейцы обследовали боеприпасы и передали их представителям УМЧС России по городу Севастополю для дальнейшей утилизации.

В Севастополе нашли очередные "сюрпризы" Великой Отечественной войны В Севастополе нашли очередные "сюрпризы" Великой Отечественной войны

 

фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии  по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь)

В Севастополе нашли очередные "сюрпризы" Великой Отечественной войны

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