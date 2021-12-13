Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе назвали (и наградили) флотский экипаж года

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе назвали (и наградили) флотский экипаж года

В Севастополе назвали (и наградили) флотский экипаж года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:06 13.12.2021

Экипаж большого морского танкера «Иван Бубнов» Черноморского флота занял первое место в Военно-Морском Флоте России по итогам проведения конкурса среди экипажей судов вспомогательного флота «Труженики моря-2021». Чествование победителей конкурса прошло в Севастополе, в Доме офицеров флота. В церемонии принял участие командующий ЧФ, адмирал Игорь Осипов, гражданский персонал и ветераны отряда судов обеспечения.

В Севастополе назвали (и наградили) флотский экипаж года

Личный состав танкера показал высокие результаты работы, совместно с боевыми кораблями флота выполнял поставленные задачи в море с высоким профессионализмом, ответственностью и мастерством, порой в непростых погодных условиях и штормового моря осуществлял заправки кораблей и судов топливом, водой и продовольствием.

В Севастополе назвали (и наградили) флотский экипаж года

Кроме того, экипаж танкера около девяти месяцев выполнял задачи по предназначению в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

По результатам выполнения задач материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-Морского флота в 2021 году лучшим экипажем вспомогательного флота стал экипаж большого морского танкера «Иван Бубнов». Благодарю экипаж танкера за усердие, старание и выносливость, проявленные при выполнении непростых и важных задач, – отметил адмирал Игорь Осипов.

В Севастополе назвали (и наградили) флотский экипаж года

Капитану танкера Юрию Трофимову был вручен поздравительный адрес от Департамента транспортного обеспечения Минобороны России, личный состав отряда был отмечен ведомственными наградами и грамотами.

Узнайте больше:  В ноябре военнослужащие Южного военного округа передали медучреждениям 215 тонн кислорода

В Севастополе назвали (и наградили) флотский экипаж года

В завершении мероприятия артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили с праздничной концертной программой.

В Севастополе назвали (и наградили) флотский экипаж года

В Севастополе назвали (и наградили) флотский экипаж года

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.