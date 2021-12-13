В Севастополе назвали (и наградили) флотский экипаж года

Экипаж большого морского танкера «Иван Бубнов» Черноморского флота занял первое место в Военно-Морском Флоте России по итогам проведения конкурса среди экипажей судов вспомогательного флота «Труженики моря-2021». Чествование победителей конкурса прошло в Севастополе, в Доме офицеров флота. В церемонии принял участие командующий ЧФ, адмирал Игорь Осипов, гражданский персонал и ветераны отряда судов обеспечения.

Личный состав танкера показал высокие результаты работы, совместно с боевыми кораблями флота выполнял поставленные задачи в море с высоким профессионализмом, ответственностью и мастерством, порой в непростых погодных условиях и штормового моря осуществлял заправки кораблей и судов топливом, водой и продовольствием.

Кроме того, экипаж танкера около девяти месяцев выполнял задачи по предназначению в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

По результатам выполнения задач материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-Морского флота в 2021 году лучшим экипажем вспомогательного флота стал экипаж большого морского танкера «Иван Бубнов». Благодарю экипаж танкера за усердие, старание и выносливость, проявленные при выполнении непростых и важных задач, – отметил адмирал Игорь Осипов.

Капитану танкера Юрию Трофимову был вручен поздравительный адрес от Департамента транспортного обеспечения Минобороны России, личный состав отряда был отмечен ведомственными наградами и грамотами.

В завершении мероприятия артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили с праздничной концертной программой.

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