В Севастополе «не дошли до потребителей» 250 граммов «соли»

Житель Севастополя приобрел через интернет наркотическое средство α-PVP («соль») с целью последующего сбыта наркозависимым лицам. Уже расфасованное на разовые дозы наркотическое средство мужчина изъял из тайника в районе Камышового шоссе, координаты которого ему переслал продавец через интернет-мессенджер, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

С поличным задержан 30-летний житель Севастополя сотрудниками УФСБ: в его сумке лежали свертки с «солью», подготовленные на продажу. Кроме того, злоумышленник успел оборудовать многочисленные закладки на территории города.

Мужчина привез наркотики домой. На следующий день он собирался разложить «соль» в тайники в лесопарке и отправился на остановку общественного транспорта. Тут-то его и задержали сотрудники УФСБ.

Во время обыска в квартире задержанного нашли тот же синтетический наркотик. А из его закладок изъяли около 250 граммов наркотического средства α-PVP, что является особо крупным размером, а также несколько доз мефедрона. В отношении наркодилера возбуждено сразу несколько уголовных дел. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

источник: «Севастопольская газета»