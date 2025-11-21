Прямо сейчас:
В Севастополе приезжий в арендованных квартирах установил мини-станции для работы мошенников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:50 21.11.2025

В Севастополе остановлена работа абонентских терминалов пропуска трафика, которые использовались в схеме дистанционных мошенничеств. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что 38-летний житель Самарской области в октябре этого года арендовал в Севастополе две квартиры. Он разместил в них так называемые SIM-боксы, которые использовались для звонков мошенников на номера россиян.

Злоумышленник обеспечивал бесперебойное функционирование оборудования, закупал SIM-карты и ежедневно производил их замену в абонентских терминалах, уточнили в УФСБ.

В ходе обследования арендованных квартир изъята телекоммуникационная техника: два 32-портовых SIM-бокса, ноутбук и более 300 SIM-карт местного оператора связи, с использованием которых зафиксированы многочисленные факты мошенничества, — говорится в сообщении.

Как уточнили в городской полиции, телефонные аферисты, находясь в других регионах, обзванивали граждан и убеждали переводить денежные средства на «безопасные счета».

В результате противоправных действий злоумышленников пострадали не менее трех жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму около 53 миллионов рублей, — уточнили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. 2 ст. 274.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также другие участники преступной схемы и пострадавшие.

источник: РИА Новости Крым 

