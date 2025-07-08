В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя Вадима Сороколетова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
В суде установлено, что Сороколетов в сентябре 2023 года вступил в чат-контакт интернет-мессенджера, координируемый ГУР МОУ, для осуществления в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. В тот же день он произвел фотографирование и собрал сведения о месте дислокации объекта Министерства обороны Российской Федерации, а затем опубликовал эти данные в чат-контакте с целью оказания содействия иностранной спецслужбе в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Преступная деятельность мужчины пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.
Суд приговорил Сороколетова к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.
источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя
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С тегами: ФСБ России в Севастополе