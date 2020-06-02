В Севастополе — новые случаи заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 2 июня в Севастополе зарегистрировано 3 новых случая заболевания COVID-19.

Они контактировали с заболевшими ранее людьми и находились в режиме обсервации. Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 168 человек. Выздоровели 136 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 79 человек, в городской больнице № 9 – 81. Под наблюдением по месту жительства – 1152 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, с 1 июня на пунктах пропуска на въезде в Севастополь въезжающих тестируют на COVID-19 — здесь.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.