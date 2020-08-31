В Севастополе обнаружили две авиабомбы

В Севастополе два крупнокалиберных боеприпаса периода второй обороны города-героя обнаружили при проведении земляных работ.



Рабочие, задействованные на выемке грунта в окрестностях севастопольского аэропорта, сообщили о найденных при строительстве подозрительных предметах. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления по Координации действиями подразделений Росгвардии в Севастополе выполнили обследование боеприпасов. Установили, что это 50-кг и 70-кг авиационные бомбы с взрывателями, пролежавшие в земле со времен ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками. Росгвардейцы обеспечили оцепление участка строительства, обследовали боеприпасы и передали их специалистам регионального управления МЧС для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).