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В Севастополе обнаружили две авиабомбы

В Севастополе обнаружили две авиабомбы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:07 31.08.2020

В Севастополе два крупнокалиберных боеприпаса периода второй обороны города-героя обнаружили при проведении земляных работ.

Рабочие, задействованные на выемке грунта в окрестностях севастопольского аэропорта, сообщили о найденных при строительстве подозрительных предметах. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления по Координации действиями подразделений Росгвардии в Севастополе выполнили обследование боеприпасов.  Установили, что это 50-кг и 70-кг авиационные бомбы с взрывателями, пролежавшие в земле со времен ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками. Росгвардейцы обеспечили оцепление участка строительства, обследовали боеприпасы и передали их специалистам регионального управления МЧС для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе  Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

В Севастополе обнаружили две авиабомбы

фото: Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г .Севастополь)

В Севастополе обнаружили две авиабомбы

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