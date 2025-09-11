Прямо сейчас:
В Севастополе обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны
пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю

В Севастополе обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:40 11.09.2025

Взрывотехники Росгвардии обследовали обнаруженные в Севастополе снаряды времен Великой Отечественной войны

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» провели обследование обнаруженных поисковиками отряда «Долг» в Севастополе неразорвавшихся боеприпасов.  Росгвардейцы провели обследование и установили, что это 86-мм артиллерийские снаряды, 82-мм минометная мина, фауст-патрон и граната М-24. Все найденные предметы времен Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Информация о найденных предметах в Главное управление МЧС России по городу Севастополю для их последующей утилизации.

источник: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю

