В Севастополе обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники Росгвардии обследовали обнаруженные в Севастополе снаряды времен Великой Отечественной войны
Специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» провели обследование обнаруженных поисковиками отряда «Долг» в Севастополе неразорвавшихся боеприпасов. Росгвардейцы провели обследование и установили, что это 86-мм артиллерийские снаряды, 82-мм минометная мина, фауст-патрон и граната М-24. Все найденные предметы времен Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация о найденных предметах в Главное управление МЧС России по городу Севастополю для их последующей утилизации.
источник: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Росгвардия в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Росгвардия в Севастополе