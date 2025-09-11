В Севастополе обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны

Информация о найденных предметах в Главное управление МЧС России по городу Севастополю для их последующей утилизации.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» провели обследование обнаруженных поисковиками отряда «Долг» в Севастополе неразорвавшихся боеприпасов. Росгвардейцы провели обследование и установили, что это 86-мм артиллерийские снаряды, 82-мм минометная мина, фауст-патрон и граната М-24. Все найденные предметы времен Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.