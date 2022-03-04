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В Севастополе общественный транспорт будет ходить в парк «Федюхины высоты». Пока – в выходные
Фото: ВК, Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова

В Севастополе общественный транспорт будет ходить в парк «Федюхины высоты». Пока – в выходные

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:34 04.03.2022

Пассажирский автобус №8 в Севастополе изменит маршрут в выходные дни и праздники. Маршрут продлен до парка живой истории «Федюхины высоты». Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Севэлектроавтотранс имени Круподёрова».

Для посещения жителями и гостями города парка живой истории «Федюхины высоты» автобусный маршрут №8 5-й км Балаклавского шоссе – улица Драпушко с 5 марта 2022 года в выходные и праздничные дни будет осуществлять заезд к парку, – говорится в сообщении.

В прямом направлении автобус будет прибывать к парку в 10:52, 13:57, 17:07. В обратном направлении – в 11:35, 14:40, 17:50.

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