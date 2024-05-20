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В Севастополе обсуждают открытие купального сезона
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе обсуждают открытие купального сезона

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:47 20.05.2024

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили вопрос подготовки пляжей к купальному сезону. В этом году в городе будет работать 27 пляжей.

Сейчас операторы готовят их к открытию: ставят спасательные вышки, навесы, раздевалки, урны, подсыпают песок и гальку, сдают пробы воды и грунта. Как я уже говорил, «Хрустальный», «Любимовку-2» и набережную в Андреевке будем восстанавливать после ноябрьского шторма; работы поручил организовать сегментами, чтобы ремонт не доставлял людям неудобств, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Кроме того, сотрудники учреждения «Парки и скверы» занимаются подготовкой зон отдыха: ремонтируют покрытия и настилы, смывают со стен граффити, приводят в порядок уличную мебель. Скамейки из парков увозятся на покраску. Там, где конструктивные особенности не позволяют снять скамейки, глава города поручил на время работ оградить их сигнальными лентами и установить таблички.

Также севастопольские специалисты косят траву по всему городу, выявляют и ликвидируют очаги амброзии, а также обрабатывают городские парки от клещей. Акарицидная обработка не вредна ни для людей, ни для животных. Специалисты дополнительно приступают к обработке общественных пространств от американской белой бабочки.

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Обсудили на аппаратном совещании и летнее оформление клумб. Сейчас идёт украшение Севастополя к лету: цветочные композиции появляются в центре города, в парках и на клумбах, расположенных на основных транспортных развязках. Михаил Развожаев поручил продумать оформление всех городских колец.

Вопросы безопасности также стали одной из тем обсуждения.

Видел сообщения в соцсетях о том, что по недострою на улице Кулакова гуляют дети. Поручил профильным службам в первую очередь оградить территорию, чтобы никто не пострадал, а во-вторых,  разобраться, кому этот недострой принадлежит, чтобы определить его дальнейшую судьбу, – подчеркивает губернатор Михаил Развожаев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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