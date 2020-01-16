В Севастополе обучают финансовой грамотности. Дистанционно

В 2019 году в городе федерального значения Севастополе проведено около 300 дистанционных занятий по финансовой грамотности.

Специалистами Отделения по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации зафиксировано почти 7 тысяч просмотров обучающих трансляций онлайн-уроков, что больше, чем в два раза, превышает количество прошлогодних просмотров. В прошлом году финансовой грамотности дистанционно обучались подростки в 45 севастопольских школах (в 2018 году к онлайн-обучению были подключены 36 школ). К онлайн-урокам также подключились три средние профессиональные организации и Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом», — отмечают в пресс-службе Отделения.

Масштабный проект Центрального банка Российской Федерации «Онлайн-уроки финансовой грамотности» проводится дважды в год. Учащиеся пробуют составлять личный финансовый план, учатся сохранять и приумножать свои средства, знакомятся с возможностями инвестирования и страхования. В весенней и осенней сессиях было больше 20 тем из циклов «Личные финансы», «Финансовые инструменты», «Страхование» и «Налоги», «Как защититься от кибермошенничества», «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» и «Моя профессия». Лекторами на онлайн-уроках выступают специалисты службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ, сотрудники банков, налоговой службы, страховых компаний и другие профессионалы финансового рынка.

Принять участие в онлайн-уроках на бесплатной основе могут учебные учреждения, имеющие выход в Интернет и устройство для вывода изображения на экран. Это не лекции, а живые уроки, где ученики в чате задают вопросы преподавателю и выполняют его задания, — рассказывает управляющий Отделением по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан. — Благодаря таким занятиям ребята с детства не только учатся грамотному обращению с деньгами, но и будут «информационно вооружены» против мошенников.

Отделение по г. Севастополь Центрального банка РФ активно участвует в реализации программ финансового просвещения. С 2014 года специалисты Отделения провели более 600 обучающих и консультационных мероприятий по финансовой грамотности, с аудиторией охватом свыше 15 тысяч человек. Больше 100 учителей и преподавателей образовательных учреждений Севастополя прошли обучение по программе ««Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты». В рамках реализации проекта повышения финансовой грамотности Отделением Севастополь подписаны Соглашения о сотрудничестве с 4 университетами и 5 опорными школами города.