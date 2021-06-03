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Фото: прокуратура

В Севастополе обвиняют в мошенничестве оперуполномоченного по особо важным делам

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:30 03.06.2021

Прокуратурой Ленинского района города Севастополя поддержано ходатайство следователя о заключении под стражу оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях и подрыву экономических основ ОГиПС УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю. Следственным отделом по Ленинскому району ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Так,  26 мая 2021 года, в рамках рассмотрения сообщения о преступлении по факту нарушения авторских прав указанным сотрудником полиции при осмотре места происшествия – офиса индивидуального предпринимателя, изъяты два персональных компьютера с установленным программным комплексом «Архикад» без соответствующей лицензии. Введя индивидуального предпринимателя в заблуждение, злоумышленник сообщил заведомо ложные сведения о том, что в силу возложенных на него должностных обязанностей за денежное вознаграждение в сумме 40 тыс. руб. окажет содействие в неподаче искового заявления в суд правообладателем программного обеспечения о взыскании с гражданина денежных средств за использование нелицензионного программного продукта, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Не обладая должностными полномочиями для выполнения указанных действий, злоумышленник получил от предпринимателя 40 тыс. руб., которыми распорядился по собственному усмотрению

По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой района, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В Севастополе обвиняют в мошенничестве оперуполномоченного по особо важным делам

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