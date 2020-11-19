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Севастополец не оплатил вовремя штраф и… оштрафован за это на 60 тысяч рублей

В Севастополе оштрафовали главу Балаклавского муниципального округа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:56 19.11.2020

Прокуратура Балаклавского района Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в местной администрации Балаклавского муниципального округа.

Установлено, что в администрацию поступили два обращения, которые в августе 2020 года в нарушение требований федерального законодательства необоснованно перенаправлены в неуполномоченный орган, что повлекло нарушение права заявителя на своевременное рассмотрение его обращения. По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении главы местной администрации дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Рассмотрев материалы дела, мировой судья Балаклавского судебного района оштрафовал виновное должностное лицо на 5 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

 

В Севастополе оштрафовали главу Балаклавского муниципального округа

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