В Севастополе оштрафовали руководителя ЧОП за законодательства о противодействии коррупции

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:47 29.01.2026

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции при привлечении к трудовой деятельности бывших государственных служащих.

Установлено, что в августе 2025 года на должность начальника охраны в частное охранное предприятие трудоустроен севастополец, ранее являвшийся сотрудником органов внутренних дел. При этом новый работодатель не направил в установленный законодательством о противодействии коррупции 10-дневный срок уведомление о заключении трудового договора с бывшим федеральным государственным служащим по прежнему месту прохождения службы.

Прокуратура района возбудила в отношении генерального директора охранного предприятия дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства. 

Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района г. Севастополя привлек виновное должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

Просмотры: 8

