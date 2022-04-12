В Севастополе осудили адвоката — пытался похитить деньги у горожанина под предлогом передачи взятки

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении адвоката Адвокатской палаты г. Севастополя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Установлено, что, будучи адвокатом, в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года злоумышленник пытался обманным путем получить от жителя Севастополя, являющегося подсудимым по уголовному делу по статье о присвоении (ст. 160 УК РФ), денежные средства в сумме 151 тыс. рублей якобы для передачи взятки судье. На самом деле совершать передачу взятки адвокат не собирался, а был намерен похитить указанную сумму. Таким образом, в феврале 2020 года он получил 100 тыс. рублей, в мае еще 1 тыс. рублей, а при получении оставшейся части денежных средств в размере 50 тыс. рублей в июне 2020 года был задержан сотрудниками УФСБ России по Республики Крым и г. Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю. По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В судебном заседании он не признал свою вину, однако собранными по уголовному делу доказательствами, представленными суду государственным обвинителем, виновность подсудимого полностью подтверждена.

С учетом мнения государственного обвинителя, Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года .



Приговор в законную силу не вступил.