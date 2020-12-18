В Севастополе осудили бывшего сотрудника банка. Украл деньги клиентки

Ленинский районный суд г. Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника сектора по обслуживанию юридических лиц коммерческого банка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Установлено, что в августе 2020 года злоумышленник, являясь сотрудником банка, похитил из оставленного в депозитарии металлического ящика принадлежащие жительнице Севастополя денежные средства в размере 3,9 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Часть похищенных денежных средств в размере 2,1 млн рублей, которые злоумышленник спрятал в лесопосадке, возвращена потерпевшей в результате их изъятия в ходе следственных действий. Кроме того, решением суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с банковского учреждения оставшейся части ущерба в размере 1,8 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.