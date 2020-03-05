В Севастополе осудили «любителя» выпивки за рулем. Причем не только права отобрали

В Севастополе Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района о виновности подсудимого, суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя 1985 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Судом установлено, что злоумышленник, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в октябре 2019 года вновь находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в севастопольской прокуратуре.