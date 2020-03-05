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В Севастополе осудили «любителя» выпивки за рулем. Причем не только права отобрали
Иллюстрация из открытых источников

В Севастополе осудили «любителя» выпивки за рулем. Причем не только права отобрали

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:58 05.03.2020

В Севастополе Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района о виновности подсудимого, суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя 1985 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Судом установлено, что злоумышленник, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в октябре 2019 года вновь находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в севастопольской прокуратуре.

Расследование по делу проведено ОД ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя.

В итоге суд назначил злоумышленнику наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

В Севастополе осудили «любителя» выпивки за рулем. Причем не только права отобрали

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