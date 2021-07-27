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В Севастополе осудили «оружейника»
Фото: УФСБ

В Севастополе осудили «оружейника»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:32 27.07.2021

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, 1984 года рождения. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия).

Установлено, что бывший токарь одного из севастопольских предприятий, внес конструктивные изменения в два сигнальных пистолета, переделав их в огнестрельное оружие. Пистолеты и боеприпасы он хранил по месту своего проживания без цели сбыта. В квартире мужчины изъяты 2 самодельных огнестрельных пистолета, 129 винтовочных и пистолетных патронов 5,6 и 9 мм, инструменты и детали, необходимые для изготовления оружия. Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю и ГУУР МВД России в апреле текущего года, — сообщили в прокуратуре.

С учетом мнения государственного обвинителя, личности виновного и обстоятельств совершения преступления, Ленинский районный суд Севастополя назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В Севастополе осудили «оружейника»

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