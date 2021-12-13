В Севастополе освятили Андреевские флаги кораблей Черноморского флота

В Севастополе в День памяти святого апостола Андрея Первозванного во Владимирском соборе – усыпальнице русских адмиралов прошел чин освящения Андреевских флагов боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота, в котором приняли участие представители экипажей всех корабельных соединений флота.

Службу возглавил Благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий, который отслужил молебен апостолу Андрею Первозванному, освятил Андреевские флаги и передал их командирам кораблей и капитанам вспомогательных судов, – сообщает пресс-служба ЮВО.

Традиция освящения корабельных флагов на ЧФ была возобновлена в 1997 году после окончательного определения российского статуса флота. Мероприятие прошло с соблюдением мер по профилактике и нераспространению новой коронавирусной инфекции.

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