В Севастополе открыта запись на курсы оказания первой помощи

В Севастополе открылась запись на обучение базовым навыкам оказания первой помощи. Решение о проведении массового обучения для жителей города было принято на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания 27 июня.

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева занятия организовали во всех муниципалитетах. Они будут проходить на базе 17 севастопольских школ. Первое занятие состоится уже в эту субботу. Урок длится около полутора-двух часов – за это время инструктор даст участникам базовые навыки оказания первой помощи, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Все адреса и график проведения курсов можно посмотреть на карточках ниже.

Организаторы будут формировать учебные группы по 30 человек, затем каждую из них разделят на три подгруппы по 10 человек. Каждую группу будет вести профессиональный инструктор. По окончании обучения участникам выдадут сертификаты об освоении базовых навыков, а также буклеты, в которых будут приведены все основные правила оказания первой помощи.

Записаться на курсы можно:

через портал «Госуслуги» по ссылке;

по телефонам 122 и +7 (8692) 41-70-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя