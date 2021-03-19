В Севастополе отметили День моряка-подводника

Сегодня в Севастополе у мемориала подводникам-черноморцам проходят торжества, посвященные 115-й годовщине со Дня создания подводных сил России.

В рамках торжественных мероприятий командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов, моряки-подводники и ветераны подводного флота возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Витязям черноморских глубин» в Севастополе.

В настоящее время экипажи подводных лодок Черноморского флота выполняют учебно-боевые задачи в зоне ответственности флота, как в ближней, так и в дальней морских зонах. В период с 2014 по 2017 год Черноморский флот пополнился шестью новыми дизельными подводными лодками проекта 636.3 – носителями комплекса крылатых ракет «Калибр». Эффективность действий подводных сил ЧФ доказана на практике, в том числе в ходе операции по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике и выполнении боевых стрельб комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр-ПЛ» по объектам террористов, — отмечет пресс-служба Южного военного округа.

Как сообщает пресс-служба, в честь Дня моряка-подводника экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» проекта 636.3 исполнил песню «Усталая подлодка», находясь на боевом дежурстве под водой.

Фото и материалы: пресс-служба ЮВО.