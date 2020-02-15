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В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:35 15.02.2020

Сегодня в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Севастополе чествуют ветеранов боевых действий. По традиции в этот день севастопольцы возложили цветы и венки к Мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов и к памятнику воинам-интернационалистам, приняли участие в шествии и траурном митинге.

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В памятных мероприятиях приняли участие врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, заместитель командующего Черноморским флотом Игорь Курочкин, ветераны, военнослужащие, представители духовенства, общественных организаций. В том числе, в церемонии возложения цветов приняли участие активисты Общественного Движения «Доброволец» и Севастопольской организации «Боевого Братства».

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

Фото: пресс-службы ОД «Доброволец» и правительства Севастополя.

В Севастополе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

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