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В Севастополе пьяный дебошир устроил на заправке скандал. Вмешались сотрудники Росгвардии

В Севастополе пьяный дебошир устроил на заправке скандал. Вмешались сотрудники Росгвардии

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:28 22.01.2020

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по городу Севастополю задержали 39-летнего местного жителя, который приехал на заправку в нетрезвом виде.

Вечером на пульт централизованного наблюдения Росгвардии поступил сигнал тревога с охраняемого АЗС. К прибывшим правоохранителям обратились сотрудники торговой точки и пояснили, что заметили как один из посетителей, приехал на своем авто на заправку в состоянии алкогольного опьянения. Один из клиентов сделал мужчине замечание, предложил не садиться в таком состоянии за руль, оставить авто на стоянке и даже предлагал подвезти  его домой. В ответ на это злоумышленник начал дебоширить и пытался спровоцировать драку, из-за чего и был вызван наряд вневедомственной охраны. Мужчина вел себя неадекватно, размахивал руками, имел шаткую походку и от него исходил резкий запах спиртного. Увидев правоохранителей, правонарушитель попытался сесть в свой автомобиль и уехать, однако росгвардейцы, чтоб предотвратить возможное ДТП, изъяли у него ключи, а на место происшествия вызвали инспекторов ГИБДД. В отношении нетрезвого водителя был составлен административный протокол, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

В Севастополе пьяный дебошир устроил на заправке скандал. Вмешались сотрудники Росгвардии

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