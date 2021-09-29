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В Севастополе пьяный мужчина пытался "нарваться" на драку на территории вуза

В Севастополе пьяный мужчина пытался «нарваться» на драку на территории вуза

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:29 29.09.2021

В темное время суток сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия местного жителя, который проник на территорию одного из высших учебных заведений города.

Как пояснил правоохранителям, прибывшим на место происшествия, сторож вуза, на мониторе камеры наружного наблюдения он заметил, что неизвестный мужчина пробрался через забор на территорию учреждения. Незваный гость заглядывал в окна, выкрикивал нецензурные ругательства и пытался спровоцировать драку. Объяснить цель своего визита мужчина не смог, так как, по внешним признакам, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка, которым оказался 39-летний местный житель, и передали его для дальнейшего разбирательства в отдел полиции по Гагаринскому району города-героя, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

 

В Севастополе пьяный мужчина пытался "нарваться" на драку на территории вуза

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