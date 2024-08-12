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В Севастополе почти завершили первый этап строительства нового госпиталя
фото: ВСК МО РФ

В Севастополе почти завершили первый этап строительства нового госпиталя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:47 12.08.2024

Готовность строящегося в Севастополе военного госпиталя Минообороны России составляет 95%. Об этом рассказали в специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России, сняв видеоролик на объекте.

Из ролика следует, что госпиталь заложен 6 октября 2022 года. Как рассказал военный строитель Алексей Власов, речь идет о строительстве первого этапа обустройства фондов 1472-го Морского клинического комплекса госпиталя Министерства обороны. Предусматривается строительство лечебно-диагностического корпуса на 150 мест, двух КПП — служебного и основного, бюро пропусков, котельной, внутренних инженерных сетей, комплексной дизельгенераторной установки, станции медицинских газов.

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Строительно-монтажные работы выполнены полностью, сейчас осуществляется завершающий этап отделки, монтаж оборудования, сборка мебели.

Работы ведутся в две смены. Госпиталь обещают сдать в срок.

источник: «Севастопольская газета»

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