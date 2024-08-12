В Севастополе почти завершили первый этап строительства нового госпиталя

Из ролика следует, что госпиталь заложен 6 октября 2022 года. Как рассказал военный строитель Алексей Власов, речь идет о строительстве первого этапа обустройства фондов 1472-го Морского клинического комплекса госпиталя Министерства обороны. Предусматривается строительство лечебно-диагностического корпуса на 150 мест, двух КПП — служебного и основного, бюро пропусков, котельной, внутренних инженерных сетей, комплексной дизельгенераторной установки, станции медицинских газов.

Строительно-монтажные работы выполнены полностью, сейчас осуществляется завершающий этап отделки, монтаж оборудования, сборка мебели.

Работы ведутся в две смены. Госпиталь обещают сдать в срок.

источник: «Севастопольская газета»