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В Севастополе под суд отправили жителя Казахстана - продавал метадон
иллюстрация: Jessica7191 (pixabay.com)

В Севастополе под суд отправили жителя Казахстана — продавал метадон

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес в Крыму 20:37 22.10.2020

Заместитель прокурора города Севастополя Виктор Левченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Казахстана 1983 года рождения.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) и ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). По версии следствия, в сентябре 2019 года злоумышленник дважды незаконно сбыл наркотическое средство метадон лицам, употребляющим наркотики. Преступные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов, которые задержали его после совершения преступлений. Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято то же наркотическое средство в крупном размере, которое он хранил в автомобиле для дальнейшего сбыта, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Расследование по уголовному делу проведено следственной частью СУ УМВД РФ по г. Севастополю. По поддержанному прокурором ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Балаклавский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

В Севастополе под суд отправили жителя Казахстана - продавал метадон

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