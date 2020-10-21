В Севастополе под суд отправлен педофил. Жертва извращенца — дочь его сожительницы

Прокуратура Нахимовского района направила в суд уголовное дело по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней.



Прокурор Нахимовского района Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1992 года рождения. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По версии следствия, злоумышленник трижды совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2008 года рождения, которая является дочерью его сожительницы. Преступления мужчина совершил в марте и июле 2017 года, а также в июне текущего года, находясь с ребенком в эко-парке «Лукоморье», на пляже «Омега» и в квартире по месту их совместного проживания, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом по Нахимовскому району г. Севастополя ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю. По поддержанному прокурором ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.