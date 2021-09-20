В Севастополе под суд пойдут трое мужчин, похитивших предпринимателя

Заместитель прокурора города Севастополя Игорь Емельянов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Республики Крым 1985, 1986 и 1988 г.р.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений, совершенное организованной группой). По версии следствия, злоумышленники в апреле 2021 года ранним утром похитили проживающего в Севастополе предпринимателя, который вышел из дома, чтобы погулять с собакой. Участники группы заставили мужчину сесть в их автомобиль, угрожая ему пневматическим пистолетом, похожим на огнестрельное оружие, надели наручники и увезли в направлении выезда из города. В дальнейшем они планировали записать видеообращение потерпевшего к родителям о передаче денежных средств за его освобождение. Однако потребовать выкуп члены организованной преступной группы не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции при поддержке бойцов подразделения специального назначения на автодороге в Балаклавском районе г. Севастополя, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуре Севастополя.