penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе после проверки прокуратуры возбуждено дело о мошенничестве в долевом строительстве

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Севастополе после проверки прокуратуры возбуждено дело о мошенничестве в долевом строительстве
Фото: krym.afy.ru

В Севастополе после проверки прокуратуры возбуждено дело о мошенничестве в долевом строительстве

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:43 16.07.2021

В Севастополе прокуратура Гагаринского района провела проверку законности привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома № 27 по ул. Маячной.

Установлено, что строительство осуществляется на участке для индивидуальной жилой застройки, где возведение многоквартирных домов запрещено. При этом застройщиком привлечены денежные средства граждан под видом участия в долевом строительстве взамен предоставления им структурно обособленной доли в домовладении жилого дома в виде жилого помещения и земельного участка, — сообщили в севастопольской прокуратуре.

Таким образом, незаконно были привлечены денежные средства 5 граждан в размере около 8,5 млн рублей. Кроме того, в ходе прокурорской проверки получены сведения о финансовом участии в строительстве дома еще не менее 5 граждан.

По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

В Севастополе после проверки прокуратуры возбуждено дело о мошенничестве в долевом строительстве

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.