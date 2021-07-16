В Севастополе после проверки прокуратуры возбуждено дело о мошенничестве в долевом строительстве

В Севастополе прокуратура Гагаринского района провела проверку законности привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома № 27 по ул. Маячной.

Установлено, что строительство осуществляется на участке для индивидуальной жилой застройки, где возведение многоквартирных домов запрещено. При этом застройщиком привлечены денежные средства граждан под видом участия в долевом строительстве взамен предоставления им структурно обособленной доли в домовладении жилого дома в виде жилого помещения и земельного участка, — сообщили в севастопольской прокуратуре.

Таким образом, незаконно были привлечены денежные средства 5 граждан в размере около 8,5 млн рублей. Кроме того, в ходе прокурорской проверки получены сведения о финансовом участии в строительстве дома еще не менее 5 граждан.

По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.