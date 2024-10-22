В Севастополе представили проект бюджета на 2025-2027 год

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева представили проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Общий объем доходов бюджета на 2025 год запланирован в размере 65,8 млрд рублей. На 2026 – 69,4 млрд, на 2027 – 62,3 млрд.

Проект бюджета будет внесен в среду на рассмотрение в Законодательное Собрание, где будет продолжено более предметное изучение документа, в том числе и на публичных слушаниях. Уверен, что вместе с депутатами мы сможем уже традиционно оперативно отработать в комитетах поправки и принять главный финансовый документ, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Расходы бюджета в 2025-2027 годах составят: 70,5 млрд., 74,4 млрд. и 67,7 млрд.

В 2025 и плановых периодах 2026-2027 годов основное внимание направлено на исполнение расходных обязательств, прежде всего в социальной сфере, поддержку наиболее уязвимых категорий людей и концентрацию ресурсов на решение ключевых задач, – уточнил губернатор.

Михаил Развожаев подчеркнул, что бюджет города остается социально направленным. Так, главные направления расходов планируются следующие:

Социально-культурный блок – почти 48% – 33,7 млрд. Здесь самую большую часть занимают: образование – 38% (12,9 млрд.), социальная политика – 30% (10 млрд.), здравоохранение – 25% (8,3 млрд.). Средства будут направлены на строительство объектов образования, пополнение учебного фонда, закупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, поддержку семей, льготный проезд и многое другое.

Развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства – более 41% – 29,3 млрд.

На иные отрасли – 11% или 7,5 млрд.

Традиционно значительную долю в текущих расходах составляют социально значимые расходы (заработная плата с начислениями, социальные выплаты – пособия, компенсации, предоставление льгот и субсидий отдельным категориям населения, расходы на обязательное медицинское страхование). В 2025 году на данные расходы запланировано 28,1 млрд руб. – почти 40% от всех расходов. По сравнению с первоначальным бюджетом на 2024 год прирост составил более 19%.

Объем собственных налоговых и неналоговых доходов на 2025 год запланирован в сумме 31,6 млрд., на 2026 – 33,4 млрд., на 2027 – 36 млрд. Динамика собственных доходов характеризуется стабильным ростом. Средний ежегодный темп в трехлетнем периоде составил 107,4%. Прирост собственных доходов за трехлетний период 2025-2027 составит не менее 7 млрд, – уточнила и.о. Директора департамента финансов Надежда Матюш.

На текущие расходы в 2025 году планируется направить 45,9 млрд. Традиционно значительную долю в текущих расходах составляют социально значимые. Ключевое направление реализации стратегии города –приведение состояния материально-технического обеспечения государственных учреждений, социальной сферы и городской инфраструктуры до средних показателей по России. Для достижения указанных целей расходы капитального характера на 2025 год сформированы в объеме 24,6 млрд.

Проект бюджета будет внесен в среду на рассмотрение в Законодательное Собрание, где будет продолжено более предметное изучение документа, в том числе и на публичных слушаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя