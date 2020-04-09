В Севастополе продлен режим обязательной самоизоляции

До 19 апреля в Севастополе продлен режим самоизоляции. Как отметил врио губернатора города Михаил Развожаев, решение было принято после того, как в городе обнаружили еще одного пациента с коронавирусом, а 3-я горбольница была закрыта на карантин (подробнее — ЗДЕСЬ ). На этой неделе, по его словам, будет усилен контроль патрулей на улицах.

Это к вопросу о том, что ситуация серьезная и те меры, которые мы принимаем, оправданы. У нас некоторые не только не соблюдают режим самоизоляции, но и решили съездить в Москву по делам. Полная безответственность, — отметил Развожаев.

Напомним, во время режима самоизоляции запрещено передвигаться по городу, за исключением походов в магазин, в аптеку и прогулок с собаками в 100 метрах от дома. Те, кто вынужден ездить на работу, должны иметь при себе специальные пропуска.