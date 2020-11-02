В Севастополе прокуратура добивается взыскания в бюджет более 69 млн рублей

Ленинский районный суд в Севастополе удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района о признании незаконными сделок на сумму более 69 млн рублей, заключенных в ходе нелегальной игорной деятельности.

Иск предъявлен к 28 ответчикам, которые ранее приговорами судов города Севастополя признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой в особо крупном размере). Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, сделки признаны незаконными, с ответчиков солидарно будет взыскан незаконно извлеченный доход от ведения нелегальной деятельности по организации и проведению азартных игр в размере более 69 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.