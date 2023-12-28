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В Севастополе прошла просветительская акция «Прогулка со Знанием»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе прошла просветительская акция «Прогулка со Знанием»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:59 28.12.2023

В Севастополе состоялась Всероссийская просветительская акция «Прогулка со Знанием», её главная цель – познакомить молодёжь с важными и значимыми для региона местами. Организатор акции – Российское общество «Знание». Сегодня экскурсию для школьников на 35-й береговой батарее провёл заместитель губернатора Александр Кулагин.

35-я береговая батарея – это место трагического героизма, очень важное для истории Севастополя и всей России. Для меня это очень дорогое место, поскольку я участвовал в создании мемориального комплекса. Также в пантеоне памяти есть много фамилий, которые связаны с моей семьёй, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Кулагина.

Директор филиала Российского общества «Знание» Анна Глухова отметила, что общество на постоянной основе проводит просветительские и познавательные лектории. Акция «Прогулка со Знанием» максимально близко знакомит молодёжь с историей региона.

Севастополь наполнен большим количеством исторических мест, всегда можно узнать что-то новое. На 35-й батарее я была много раз, но с каждым посещением узнаю что-то очень важное и интересное, — отмечает ученица 9-го класса Дарья Кривоносова.

Напомним, узнать подробнее о проектах общества «Знание» можно на сайте: https://znanierussia.ru/.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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