В Севастополе простились с погибшим флагманом Черноморского флота – крейсером «Москва»

В Севастополе, у памятника 300-летию Российского флота прошла церемония прощания с флагманом Черноморского флота – гвардейским ракетным крейсером «Москва». Здесь собрались сотни горожан, ветеранов флота.

Гибель «Москвы» — не только скорбь по флагману, но и сигнал нашему обществу для сплочения, консолидации сил. А для моряков, еще раз — необходимость находиться в состоянии боевого напряжения, не терять бдительности, крепить боевую готовность и профессиональное мастерство. И сейчас это не просто дежурные слова. Для тех, кто на передовой, пожеланий сейчас два: достичь боевого успеха, и второе — максимально без потерь, — заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев.

Он добавил, что в перспективе произошедшее также должно стать поводом еще раз оценить обстановку и увидеть перспективы для кораблестроения.

Еще одна немаловажная инициатива — увековечить память о погибшем флагмане. Сенатор Екатерина Алтабаева сообщила, что поступило много обращений от жителей города.

Я думаю такое искреннее желание запечатлеть в нашей истории важную для нашей истории страницу, безусловно, материализуется в некоторые шаги. Я понимаю, что в музее Черноморского флота обязательно будет рассказ о крейсере «Москва», я понимаю, что рассказ будет в музее Холодной войны. Но может быть в Севастополе появится и памятное место, связанное с крейсером «Москва», куда смогут прийти люди и смогут почтить память нашего флагмана Черноморского флота, — сказала член Совета Федерации Федерального собрания РФ Екатерина Алтабаева.

Участник акции также выразили надежду на то, что новый флагман Черноморского флота возродится под тем же именем.

Крейсер воспитал тысячи моряков, сотни офицеров — и я уверен, что он останется в их памяти, и они будут передавать это потомкам. Я также уверен, что флагман Черноморского флота под названием «Москва» возродится, как иконы возрождаются после утраты и сияют еще больше. Будет новый, сильный, могучий корабль, который будет служить на благо Отечества. А сейчас главное, что спасли людей — это очень важно, — сказал настоятель Свято-Никольского храма-памятника Георгий Поляков.

Отметим, что по последним данным, экипаж крейсера «Москва» уже доставлен в Севастополь.

По материалам ТАСС, РИА Новости, «Политнавигатор», «Вести Севастополь». Фото: группы ВК INFOTOWN — Новости Севастополя, Зеркало | Новости.