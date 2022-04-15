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В Севастополе простились с погибшим флагманом Черноморского флота – крейсером «Москва»

В Севастополе простились с погибшим флагманом Черноморского флота – крейсером «Москва»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:38 15.04.2022

В Севастополе, у памятника 300-летию Российского флота прошла церемония прощания с флагманом Черноморского флота – гвардейским ракетным крейсером «Москва». Здесь собрались сотни горожан, ветеранов флота.

Гибель «Москвы» — не только скорбь по флагману, но и сигнал нашему обществу для сплочения, консолидации сил. А для моряков, еще раз — необходимость находиться в состоянии боевого напряжения, не терять бдительности, крепить боевую готовность и профессиональное мастерство. И сейчас это не просто дежурные слова. Для тех, кто на передовой, пожеланий сейчас два: достичь боевого успеха, и второе — максимально без потерь, — заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев.

В Севастополе простились с погибшим флагманом Черноморского флота – крейсером «Москва»

Он добавил, что в перспективе произошедшее также должно стать поводом еще раз оценить обстановку и увидеть перспективы для кораблестроения.

Еще одна немаловажная инициатива — увековечить память о погибшем флагмане. Сенатор Екатерина Алтабаева сообщила, что поступило много обращений от жителей города.

Я думаю такое искреннее желание запечатлеть в нашей истории важную для нашей истории страницу, безусловно, материализуется в некоторые шаги. Я понимаю, что в музее Черноморского флота обязательно будет рассказ о крейсере «Москва», я понимаю, что рассказ будет в музее Холодной войны. Но может быть в Севастополе появится и памятное место, связанное с крейсером «Москва», куда смогут прийти люди и смогут почтить память нашего флагмана Черноморского флота, — сказала член Совета Федерации Федерального собрания РФ Екатерина Алтабаева.

В Севастополе простились с погибшим флагманом Черноморского флота – крейсером «Москва»

Участник акции также выразили надежду на то, что новый флагман Черноморского флота возродится под тем же именем.

Крейсер воспитал тысячи моряков, сотни офицеров — и я уверен, что он останется в их памяти, и они будут передавать это потомкам. Я также уверен, что флагман Черноморского флота под названием «Москва» возродится, как иконы возрождаются после утраты и сияют еще больше. Будет новый, сильный, могучий корабль, который будет служить на благо Отечества. А сейчас главное, что спасли людей — это очень важно, — сказал настоятель Свято-Никольского храма-памятника Георгий Поляков.

В Севастополе простились с погибшим флагманом Черноморского флота – крейсером «Москва»

Отметим, что по последним данным, экипаж крейсера «Москва» уже доставлен в Севастополь.

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По материалам ТАСС, РИА Новости, «Политнавигатор», «Вести Севастополь». Фото: группы ВК INFOTOWN — Новости Севастополя, Зеркало | Новости.


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