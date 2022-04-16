В Севастополе простились с разведчиком-десантником Сергеем Бондаренко

Накануне в Севастополе проводили в последний путь Сергея Сергеевича Бондаренко. Ефрейтор, разведчик-гранатометчик разведывательной десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Сергей Бондаренко погиб в бою за Мариуполь.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал :

Сергей Бондаренко родился в рабочем поселке Медведицкий Жирновского района Волгоградской области. С 2014 года служил в войсковой части 67606 в Севастополе. Затем в 126-ой отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригаде береговой обороны в Перевальном. С лета 2021 года в 810-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота в Севастополе.

Сергей Бондаренко был разведчиком-гранатометчиком. Участвовал в уничтожении скоплений неонацистов и бронетехники, а также поражении их в укрытиях. Погиб в боях за Мариуполь. Будем помнить о его подвиге.