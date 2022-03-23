В Севастополе простились с заместителем командующего Черноморским флотом Андреем Палием

Церемония прощания с заместителем командующего Черноморским флотом Андреем Палием прошла сегодня в Севастополе. Военнослужащие и горожане собрались в здании Матросского клуба.

В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий. Андрей Николаевич выбрал делом своей жизни – защищать Родину и погиб за наше мирное будущее, – ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Настоящий офицер из военной династии. Все, кто хоть раз общался с ним, навсегда запомнят его отзывчивость. Он пользовался большим авторитетом на флоте, понимающий и слышащий, умел найти подход к любому человеку.

О гибели Палия стало известно 19 марта. Сегодня проститься с героем пришли сотни севастопольцев.

Также сегодня стало известно, что в том же Мариуполе при проведении специальной операции погиб командир 810-й Гвардейской отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты Алексей Шаров.

Гвардии полковник Алексей Шаров – профессиональный военный, выпускник Дальневосточного Высшего общевойскового командного училища и академии имени Фрунзе. Командиром 810-й бригады, которая дислоцируется в Севастополе, был назначен в прошлом году, — сообщает «Вести-Севастополь».

О дате прощания с героем-черноморцем пока не сообщается.

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